Члена банды "волков" Агеева не будут судить за убийство Михаила Круга

Следователи Тверской области не будут возбуждать уголовное дело в отношении члена банды "волков" Александра Агеева, который ранее признался, что находился в доме певца Михаила Круга в момент его убийства. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Действия Агеева в доме шансонье следователи квалифицировали лишь как "покушение на кражу", срок давности по этой статье уже истёк. Напомним, что основным подозреваемым в убийстве Круга является соучастник Агеева Дмитрий Веселов, впоследствии убитый другими членами банды.

Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале, где его ждёт суд по делу об убийстве сокамерников.