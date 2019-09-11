Члена банды "волков" Агеева не будут судить за убийство Михаила Круга

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Фото © Wikipedia

Следователи Тверской области не будут возбуждать уголовное дело в отношении члена банды "волков" Александра Агеева, который ранее признался, что находился в доме певца Михаила Круга в момент его убийства. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

<p>Александр Агеев. Скриншот <a href="https://youtu.be/eGIGWc6-gMQ?t=48" target="_blank">видео</a> © &#34;Пятый канал&#34;</p>

Действия Агеева в доме шансонье следователи квалифицировали лишь как "покушение на кражу", срок давности по этой статье уже истёк. Напомним, что основным подозреваемым в убийстве Круга является соучастник Агеева Дмитрий Веселов, впоследствии убитый другими членами банды.

Сейчас Агеев находится в СИЗО Твери, но скоро будет доставлен в колонию на Ямале, где его ждёт суд по делу об убийстве сокамерников.

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