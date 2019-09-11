Лайф узнал причину смерти российского военнослужащего в Гюмри

Сержант скончался от разрыва селезёнки, который он получил при падении с мотоцикла.

Лайф выяснил обстоятельства и причину смерти сержанта 102-й российской базы Александра Бабушкина, который был найден мёртвым в Гюмри. По предварительной информации, за пару дней до гибели военнослужащий попал в ДТП: упал с мотоцикла. За медицинской помощью он не обращался, хотя травмы, как позже показало вскрытие, он получил довольно серьёзные.

Накануне днём тело 23-летнего россиянина найдут у него в квартире. По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв селезёнки, который он получил в результате аварии. Молодой человек фактически истёк кровью изнутри.

Другие подробности трагедии выясняются.

О гибели российского военнослужащего в Гюмри сегодня сообщил Следственный комитет Армении. Речь также шла о порезах, обнаруженных на теле солдата, но эта информация не подтвердилась.