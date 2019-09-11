Цуканов поручил провести опрос по строительству собора в Екатеринбурге до ноября

Ранее городская дума приняла поправки в положение об опросах, чтобы повысить охват и доверие к ним. Так, например, планируется использовать специальные опросные листы с защитой.

Администрация Екатеринбурга должна в октябре текущего года провести опрос жителей по месту строительства собора Святой Екатерины. Об этом сообщает FlashSiberia со ссылкой на полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.

Напомним, что ранее власти планировали провести опрос в августе, а затем сдвинули его на сентябрь. По словам Цуканова, горожане могут расценить переносы как попытку отвлечь их от проблемы.

— Опрос надо проводить не позднее октября, уходить в 2020 год нельзя. Региональным и муниципальным властям поручение президента нужно выполнять, — сказал полпред.

Цуканов объяснил переносы тем, что администрация длительное время изучает варианты площадок для строительства. Ранее городская дума приняла поправки в положении об опросах, чтобы повысить охват и доверие к ним. Теперь опросы будут проводиться не только по месту жительства, но и в специальных пунктах. При этом будут использованы специальные опросные листы с защитой. Также предполагается участие наблюдателей.