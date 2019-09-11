Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидном кресле

Народный артист РФ, ведущий телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся из Черногории, где провёл отпуск, в инвалидном кресле. Об этом сообщает портал Super.ru.
74-летний артист получил травму, когда вылезал из бассейна: на скользкой лестнице ударился коленом.
— Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб, — рассказал порталу представитель ведущего.
Лайф желает Леониду Аркадьевичу скорейшего выздоровления.
Леонид Якубович родился сразу после Великой Отечественной войны в семье инженера и врача-гинеколога. В школе ему нравились уроки истории и литературы, правда, в восьмом классе его отчислили за прогулы, и будущему артисту пришлось поступать в вечернюю школу, а параллельно подрабатывать на заводе Туполева электромехаником. Подробнее о биографии самого народного телеведущего читайте на сайте uznayvse.ru.
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