Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидном кресле

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Фото © Виталий Невар / ТАСС

74-летний телеведущий получил травму, когда вылезал из бассейна: на скользкой лестнице ударился коленом.

Народный артист РФ, ведущий телепрограммы "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся из Черногории, где провёл отпуск, в инвалидном кресле. Об этом сообщает портал Super.ru.

74-летний артист получил травму, когда вылезал из бассейна: на скользкой лестнице ударился коленом.

— Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб, — рассказал порталу представитель ведущего.

Лайф желает Леониду Аркадьевичу скорейшего выздоровления.

Леонид Якубович родился сразу после Великой Отечественной войны в семье инженера и врача-гинеколога. В школе ему нравились уроки истории и литературы, правда, в восьмом классе его отчислили за прогулы, и будущему артисту пришлось поступать в вечернюю школу, а параллельно подрабатывать на заводе Туполева электромехаником. Подробнее о биографии самого народного телеведущего читайте на сайте uznayvse.ru.

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