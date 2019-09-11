Уволенный сотрудник устроил резню на складе во Флориде

Уволенный сотрудник частной компании Duke Industries устроил резню на территории склада предприятия в городе Таллахасси во Флориде. По данным телеканала MSNBC, он ранил шестерых человек, прежде чем его успели задержать.

Multiple people have been injured in a stabbing at Dyke Industries in Tallahassee, Florida. Police say they have a suspect in custody. Follow live updates: https://t.co/AfnAGETg4j pic.twitter.com/0XrkeAfP71 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 11 сентября 2019 г.

— По прибытии полицейские обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями, им была оказана срочная медицинская помощь, — сообщила местная полиция в своём твиттер-аккаунте.

Примечательно, что сотрудники компании помогли полицейским скрутить злоумышленника.

По данным CNN, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое.