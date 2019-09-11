Уволенный сотрудник устроил резню на складе во Флориде

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Уволенный сотрудник частной компании Duke Industries устроил резню на территории склада предприятия в городе Таллахасси во Флориде. По данным телеканала MSNBC, он ранил шестерых человек, прежде чем его успели задержать.

По прибытии полицейские обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями, им была оказана срочная медицинская помощь, — сообщила местная полиция в своём твиттер-аккаунте.

Примечательно, что сотрудники компании помогли полицейским скрутить злоумышленника.

По данным CNN, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое.

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