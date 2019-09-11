Суд признал умершего во время секса француза жертвой "инцидента на работе"

Суд мотивировал своё решение тем, что секс — такая же повседневная часть жизни, как приём пищи или поход в душ.

Французский суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на работе. Об этом сообщает BFMTV.

Трагедия произошла ещё в 2013 году. Компания TSO направила своего инспектора по технике безопасности в командировку в департамент Луара. Там он завёл случайную интрижку с женщиной и умер из-за остановки сердца во время секса с ней.

Спустя шесть лет суд признал это несчастным случаем во время исполнения служебных обязанностей и постановил выплачивать семье погибшего компенсацию. Это решение было мотивировано тем, что секс является такой же неотъемлемой частью жизни, как приём пищи или поход в душ.