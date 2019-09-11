Россиянин утонул на Пхукете

Мужчину унесло волнами от берега у пляжа Карон. Его тело отправили на экспертизу.

В Таиланде на пляже острова Пхукет погиб 60-летний россиянин, которого унесло волнами от берега, сообщает The Phuket News.

Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, но он уже был без сознания. Сердечно-лёгочная реанимация не помогла, и россиянин скончался.

Известно, что турист приехал на курорт 8 сентября и 20-го числа уже должен был вернуться обратно.

Сейчас власти проводят медицинские экспертизы для установления официальной причины смерти.

Напомним, сегодня стало известно о гибели в море ещё одного российского туриста — но в Болгарии.