Россиянин утонул на Пхукете

В Таиланде на пляже острова Пхукет погиб 60-летний россиянин, которого унесло волнами от берега, сообщает The Phuket News.
Спасателям удалось вытащить мужчину из воды, но он уже был без сознания. Сердечно-лёгочная реанимация не помогла, и россиянин скончался.
Известно, что турист приехал на курорт 8 сентября и 20-го числа уже должен был вернуться обратно.
Сейчас власти проводят медицинские экспертизы для установления официальной причины смерти.
Напомним, сегодня стало известно о гибели в море ещё одного российского туриста — но в Болгарии.
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