Суд вынес приговор убийце, который сжёг тела своих родных в Битцевском лесу

Трагедия произошла весной прошлого года. Жертвами преступника стали его единственные близкие люди: отец и бабушка.

В Москве суд вынес приговор 25-летнему Роману Парфёнову, который был признан виновным в убийстве собственного отца и пожилой бабушки. Как сообщает пресс-служба столичного Следкома, преступник отправится на 17,5 года в колонию строгого режима.

По данным следствия, 5 мая 2018 года обвиняемый из-за неприязненных отношений с отцом и бабушкой убил их в своей квартире на улице Чертановской. После этого он расчленил тела, вывез фрагменты в Битцевский и Кусковский лесопарки и сжёг их. Однако уже на следующий день страшную находку обнаружили в овраге случайные прохожие, выгуливающие собаку. Тогда же Парфёнова и задержали.

— При проведении обыска в квартире обнаружено орудие преступления, а также части останков потерпевших, — напоминает Следственный комитет РФ. — В ходе расследования уголовного дела Парфёнов дал признательные показания.

Ранее Лайф рассказывал о похожей трагической истории подростка из Ульяновска. В конце этого лета юноша убил бабушку, дедушку, маму, сестру и брата, а затем совершил давно запланированное самоубийство. Он отправил близкому другу голосовое сообщение, в котором рассказал о жестокой расправе над родными.

Отец парня связал массовое убийство с увлечением подростка компьютерными играми. Криминалист выдвинул свою версию трагедии — шизофрения.