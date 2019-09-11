"Фиксики" заговорят на якутском языке

Местный телеканал получил на это права от авторов мультфильма и вместе с ними работал над его озвучиванием.

Телеканал НВК "Саха" озвучил мультсериал "Фиксики" на якутском языке.

— Мы провели переговоры с авторами мультсериала, получили права и озвучили его на якутском языке, — сообщил главный редактор дирекции канала Олег Колесов.

Руководитель творческой группы по созданию детских передач НВК "Саха" Лена Керемясова рассказала, что работа была долгой и непростой. Важно было найти детей, которые не только грамотно говорят на языке, но и также обладают артистическими способностями.

— Мы провели много времени в переговорах и согласовывая наши тексты с авторами мультфильма. Также потратили много времени на проведение кастинга по подбору актёров для озвучивания, — поделилась Керемясова.

Также отмечается, что песни для "Фиксиков" исполнял местный певец Алексей Егоров.

В телекомпании сообщили, что мультсериал будут показывать два раза в день: в 12:15 и 17:15 по местному времени.

В 2018 году Лайф рассказывал, что мультфильм "Король лев" перевели на ингушский язык. В озвучивании принимали участие школьники, студенты и просто все желающие.