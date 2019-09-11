Собчак выйдет замуж за Богомолова в платье от израильского модельера

Свадьба журналистки и режиссёра состоится 13 сентября в торговом центре "Петровский пассаж".

Ксения Собчак выйдет замуж за режиссёра Константина Богомолова в свадебном платье от израильского модельера Galia Lahav, об этом узнал телеграм-канал Mash.

Отмечается, что работы этого модельера стоят от 7,5 до 15 тысяч долларов. При этом платье Ксении достанется бесплатно — компания Bosco предоставит одежду по бартеру. Наряд для журналистки выбрала её стилист Елена Бессонова.

Свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. На торжество было приглашено около трёхсот гостей. Судя по всему, вечер пройдёт в формате фуршета, потому как в ТЦ нет большого ресторана или специального места для празднования свадьбы. Напомним, что ранее Собчак опровергла слухи о своей беременности.