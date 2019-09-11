Конфликтом школы и мальчика с "причёской Ибрагимовича" занялся СКР

Правоохранители установят правомерность претензий администрации учреждения и проверят, не было ли превышения должностных полномочий.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю проведёт доследственную проверку информации о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его причёски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что мальчику пригрозили переводом на домашнее обучение, если он не изменит свою стрижку man bun, которую носит его кумир — футболист Златан Ибрагимович.

Правоохранители намерены установить правомерность требований школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий со стороны руководства школы.