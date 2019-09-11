Конфликтом школы и мальчика с "причёской Ибрагимовича" занялся СКР

138

Фото © TVK6

Правоохранители установят правомерность претензий администрации учреждения и проверят, не было ли превышения должностных полномочий.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю проведёт доследственную проверку информации о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его причёски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

<p>Фото © <a href="https://tvk6.ru/upload/iblock/999/9998a18e2708c74cd2ccbcd3944eb874.png" target="_blank">TVK6</a></p>

Напомним, что мальчику пригрозили переводом на домашнее обучение, если он не изменит свою стрижку man bun, которую носит его кумир — футболист Златан Ибрагимович.

Правоохранители намерены установить правомерность требований школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий со стороны руководства школы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×