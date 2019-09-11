Экс-чиновница требует 100 тысяч с родителей мальчика, которого сбила

Женщина подала иск в суд через год после ДТП с жалобой на незначительные повреждения автомобиля.

В Мурманском суде началось рассмотрение дела по иску бывшей сотрудницы регионального Министерства образования Лилии Хоруженко, которая требует с родителей сбитого ею ребёнка 100 тысяч рублей. Об этом сообщает НТВ.

ДТП произошло ещё год назад, экс-чиновница сбила на автомобиле тринадцатилетнего ребёнка соседей. Мальчик оказался виноват сам, так как выехал на велосипеде на главную дорогу.

Спустя 12 месяцев Хоруженко решила подать в суд иск к семье ребёнка с требованием возместить ей 100 тысяч рублей. По словам женщины, её иномарка серьёзно пострадала — имеются несколько царапин на кузове и сломанное зеркало.

Родители мальчика рассказывают, что до сих пор продолжают лечение сына. Ребёнок получил перелом челюсти и сотрясение мозга, после которых никак не может восстановиться.