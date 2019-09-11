Названы причины увольнения Джона Болтона

Глава Белого дома подтвердил, что у него с Болтоном были разногласия по венесуэльскому и северокорейскому вопросам.

Президент США Дональд Трамп объяснил увольнение Джона Болтона с поста своего советника по нацбезопасности тем, что Болтон "совершал крупные ошибки".

— Он совершил некоторые очень крупные ошибки... Он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными, — рассказал Трамп журналистам.

Глава Белого дома подтвердил, что у него с Болтоном также были разногласия по венесуэльскому и северокорейскому вопросам.

При этом агентство Bloomberg называет и более конкретную причину отставки советника. По его данным, Трамп и Болтон разошлись во мнении по вопросу смягчения антииранских санкций (президент был за, а Болтон против). Совещание по этой теме прошло в Белом доме 10 сентября, и в тот же день американский лидер уволил своего помощника.

Сейчас президент США рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности, которые "очень хотят" занять место Болтона.

— Пять человек, которых я считаю очень квалифицированными, это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года. Мы объявим кого-нибудь примерно на следующей неделе, — сказал Трамп.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности. На этом посту Джон Болтон находился с марта 2018 года. В Кремле заявили, что данный вопрос является "делом американцев".