В Узбекистане в драке погиб боец ММА

В результате уличной драки в Ташкенте скончался известный в Узбекистане боец ММА Муслимбек Омонов, сообщает пресс-служба городского ГУВД РФ.

По предварительным данным, дракой закончился конфликт, вспыхнувший между двумя компаниями молодых людей в ночь с 10 на 11 сентября. После разборок трое участников драки, включая 23-летнего спортсмена, обратились в больницу.

— В результате трое участников драки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался, — уточнили в заявлении ведомства.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". К настоящему моменту личности всех участников драки установлены.

Лайф сообщал, что в августе 2018 года в столице Узбекистана также в результате драки из жизни ушёл чемпион ММА Джамшид Кенжаев.