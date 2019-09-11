"Нафтогаз" озвучил позицию Киева по транзитному контракту с РФ

Попытки "Газпрома" заключить новый транзитный контракт на прежних условиях будут встречены требованием компенсации со стороны Незалежной, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в случае, если транзит через территорию страны будет продолжен, компания не будет пересматривать тарифы и России не придётся компенсировать 11–14 миллиардов долларов, которые требует Незалежная от "Газпрома", основываясь на условиях действующего контракта.

— В случае если они настоят на своей текущей позиции, которая приведёт к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери, — подчеркнул он.

На той же пресс-конференции глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что модель разделения "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Евросоюза будет согласована на заседании кабмина 18 сентября.

Как уточняет ТАСС, в Еврокомиссии заявили, что встреча в формате РФ — ЕС — Украина на уровне глав министерств энергетики состоится 19 сентября в Брюсселе.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Россия готова к переговорам по газу с Украиной и Евросоюзом.