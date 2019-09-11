Опубликовано видео момента ДТП со звездой фильма "Ты у меня одна"

Пятый канал публикует видео момента ДТП, в которое попал актёр фильмов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" Марк Горонок. Авария произошла 30 августа под Петербургом, в автомобиль артиста влетела "Волга".

В результате инцидента в больницу попали Горонок и его мама. Актёр уже перенёс две операции, его руку собирали по частям.

Теперь актёру предстоит длительное лечение и восстановление, которое займёт не один месяц. Мама Марка тоже лежит в больнице, у неё перелом шейки бедра и другие повреждения тазовых костей. На лечение уходят все средства семьи.