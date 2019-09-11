Медведчук: "Слуга народа" и "Голос" хотят свести счёты с рядом СМИ и закрыть их

Политик заметил, что действующему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому стоит задуматься о возможных последствиях закрытия СМИ.

Представители фракций "Слуга народа" и "Голос", регистрируя постановление о создании следственной комиссии в отношении телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, пытаются свести свои счёты и закрыть их. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Сейчас регистрируют постановление о создании следственной комиссии в отношении NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Зачем? Почему? Для того чтобы свести счеты? Видимо, да. Для того чтобы попытаться закрыть каналы? Видимо, да, — заявил он, обсуждая сложившуюся ситуацию в эфире телеканала NewsOne.

Депутат также выразил свою поддержку телеканалам и напомнил о существовании наблюдающих международных организаций. При этом политик заметил, что действующему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому стоит задуматься о возможных последствиях закрытия СМИ.

Медведчук добавил, что знает многих глав государств, режимы которых впоследствии называли преступными, однако не знает ни одного президента, при котором закрывались бы телевизионные каналы.

— Кто-то хочет попробовать сделать это первым? К сожалению, я такого не исключаю. Тогда тот, кто это будет делать, должен понимать последствия того, что, как и кем это может быть оценено, — подчеркнул он.

Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвал украинских журналистов бороться за свободу слова.

В начале июля сообщалось, что телеканалы "Россия 1" и NewsOne проведут телемост между двумя государствами. На Украине действия телеканала NewsOne назвали государственной изменой и возбудили против него уголовное дело. После этого украинскому телеканалу пришлось обращаться за поддержкой в международные организации, так как на редакцию оказывалось давление.

Позже украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию пророссийской деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK.