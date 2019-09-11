Трамп заявил, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану обладать ядерным оружием.

— Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они никогда не будут им обладать, — заявил американский лидер.

По словам Трампа, Тегерану следует забыть о своих планах по обогащению урана. Кроме того, глава Белого дома заявил, что Иран испытывает серьёзные финансовые трудности из-за введённых санкций.

Напомним, Минфин США дважды расширял санкции в отношении Ирана после одностороннего выхода из СВПД. В ответ на это 1 сентября Тегеран пригрозил очередным сокращением ядерных обязательств.