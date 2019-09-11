В Москве байкер на полном ходу врезался в такси — видео

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В Москве на Фрунзенской набережной водитель мотоцикла врезался в автомобиль такси, в результате чего получил серьёзные травмы. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

На кадрах можно увидеть, что легковушка выполняла поворот налево, однако не успела завершить манёвр, так как в неё влетел мотоцикл. От удара байкера выбросило из его транспортного средства и он перелетел через автомобиль такси.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-88151910_101181?z=photo-88151910_457268195%2Fwall-88151910_101181" target="_blank"><strong>МОТОМОСКВА.ДТП 8-800-775-17-34</strong></a></p>

Сейчас мотоциклист госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

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