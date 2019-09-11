В Москве байкер на полном ходу врезался в такси — видео

В Москве на Фрунзенской набережной водитель мотоцикла врезался в автомобиль такси, в результате чего получил серьёзные травмы. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ДТП.

На кадрах можно увидеть, что легковушка выполняла поворот налево, однако не успела завершить манёвр, так как в неё влетел мотоцикл. От удара байкера выбросило из его транспортного средства и он перелетел через автомобиль такси.

Сейчас мотоциклист госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.