В Ираке заявили о сбитом на востоке страны беспилотнике

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Фото © Pixabay

Народное ополчение Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о сбитом в провинции Дияла беспилотнике, который пытался атаковать армию страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ополчения.

Тактическая группа 26-й бригады "Аль-Хашд аш-Шааби", дислоцирующаяся в оперативном центре (провинции. — Прим. Лайфа) Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии, — говорится в сообщении.

Ранее 11 сентября ополчение заявило об обстрелах базы в провинции Салах-эд-Дин, которые совершались неизвестным летательным аппаратом.

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