СМИ: Три помощника Болтона подали в отставку вслед за ним

Три коллеги подавшего в отставку помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона также решили покинуть свои должности, сообщает
По предварительным данным, заявления об увольнении подали официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Гаретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли и Кристин Самуэлян, составлявшая график экс-помощника американского лидера.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал причину увольнения Джона Болтона.
Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности. На этом посту Джон Болтон находился с марта 2018 года. В Кремле заявили, что данный вопрос является делом американцев.
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