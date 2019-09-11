Королёва выложила видео, где она и другие звёзды играют в карты на раздевание

Певица поделилась записью 1996 года, на котором запечатлён отдых артистов во время длительного перелёта.

Наташа Королёва решила вспомнить молодость и выложила в свой инстаграм видео 1996 года, на котором она с Владимиром Винокуром, Лолитой, Анжеликой Варум, Ириной Аллегровой и Филиппом Киркоровым играет в карты. Да не просто играет, а на раздевание.

— В долгих перелётах играем в азартные игры на деньги, а кто всё проиграл, то на раздевание!!! — написала певица в комментарии к видео.

Снимал всё это веселье на камеру Игорь Николаев. На кадрах видно, что выигравшая звезда забирает себе увесистый банк из выигранных банкнот. При этом несколько знаменитостей за столом уже полураздеты — видимо, успели проиграть свои гонорары.

Когда артисты прибыли в аэропорт, трап к их самолёту не подали, звёздам пришлось спускаться по приставной стремянке. Гастроли российских исполнителей были организованы в рамках предвыборной программы Бориса Ельцина "Голосуй, или проиграешь".