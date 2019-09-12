МГУ включили в список лучших университетов мира по версии THE

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В опубликованном на сайте проекта рейтинге первые три места поделили Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт и Кембриджский университет.

Московский государственный университет имени Ломоносова вошёл в топ-200 университетов мира по версии британского издания Times Higher Education (THE).

МГУ занял 189-е место, поднявшись за год на десять строчек выше.

В топ-300 учебных заведений попали Московский физико-технический институт (позиция 201–250) и Высшая школа экономики (позиция 251–300).

В рейтинг также включили Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (позиция 401–500), Университет ИТМО (позиция 401–500). Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Томский государственный университет заняли свои места в позиции 501–600.

В топ-600 вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Томский политехнический университет.

Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов по версии рейтинга QS.

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