Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан — видео

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся на родину, в Дагестан, после турнира UFC 242 в Абу-Даби, где одолел американца Дастина Пуарье. Кадрами встречи в своём инстаграме делятся местные жители.

На кадрах видно, что спортсмен приземлился в аэропорту Махачкалы на частном "боинге". После этого Хабиб вышел из самолёта и подошёл пообщаться с журналистами, которым рассказал о том, что в ближайшее время проведёт встречу с жителями республики, и поделился эмоциями о прошедшем бое и сопернике.

По его словам, Пуарье смог его удивить своей физической формой, а также своими приёмами, однако он ожидал большую часть из них, а потому смог одержать победу.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап признался, что его сын совершил по ходу боя две ошибки, однако они никак не повлияли на его исход, но могли.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Пуарье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Россиянин вынудил соперника сдаться в третьем раунде.