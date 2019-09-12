Адвокат посчитал роль Цемаха в деле о крушении МН17 в Донбассе преувеличенной

Роль Владимира Цемаха, которого украинская сторона освободила в рамках обмена с РФ заключёнными и задержанными, в деле о крушении Boeing MH17 в Донбассе сильно преувеличена, как считает адвокат Валентин Рыбин. Об этом сообщает украинский телеканал ZIK .

Владимир Цемах считается ключевым свидетелем по делу о крушении пассажирского воздушного судна. Однако адвокат подчеркнул, что не может дать ценной информации относительно происшествия. Рыбин также утверждает, что украинская сторона не хотела выдавать Цемаха, но последний вернулся на родину благодаря почти что случайности.

— Украинская сторона в списке 33 — изначально формула такая обсуждалась — предоставила трёх фантомов. Это те люди, которые были ранее освобождены. В короткие сроки, в кратчайшие, была найдена соответствующая замена этим трём. И Цемах буквально "в последнем вагоне" залетел в обмен, — рассказал Рыбин.

Он также отметил, что обмен между Украиной и РФ задержался в том числе из-за Цемаха.

Ранее родственники мужчины подтвердили, что последнего похитили из дома сотрудники СБ Украины. К нему применялось физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что таким образом власти Киева пытались сфальсифицировать свидетельства о крушении лайнера. В июле Цемаха арестовали, а 11 сентября власти Нидерландов переквалифицировали его из свидетеля в подозреваемого.

Напомним, Boeing MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Совместная следственная группа (ССГ), производившая ряд экспертиз без участия РФ, утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук". Доказательства российской стороны касательно того, что данный ЗРК "Бук" принадлежал Украине, были проигнорированы. На Восточном экономическом форуме премьер-министр Малайзии заявил, что сомневается в нейтральности расследования.