Зеленский выразил надежду на скорую встречу "нормандской четвёрки"

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии вручения верительных грамот послов ряда стран, в числе которых была и Франция, выразил надежду на скорейшее проведение саммита "нормандской четвёрки", сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский обсудил активизацию диалога между Парижем и Киевом и развитие двусторонних отношений.

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