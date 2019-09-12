Зеленский выразил надежду на скорую встречу "нормандской четвёрки"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии вручения верительных грамот послов ряда стран, в числе которых была и Франция, выразил надежду на скорейшее проведение саммита "нормандской четвёрки", сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

— Глава государства отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский обсудил активизацию диалога между Парижем и Киевом и развитие двусторонних отношений.