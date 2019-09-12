СМИ: ВВС Израиля открыли огонь по базе ХАМАС в секторе Газа

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Фото © Twitter / Israeli Air Forces

Военно-воздушные силы Израиля открыли огонь по военной базе движения ХАМАС на севере сектора Газа.

— ВВС Израиля нанесли по меньшей мере пять ракетных ударов по военной базе ХАМАС Аскалан в северной части сектора Газа, — говорится в сообщении палестинского агентства "ар-Рай".

Также, по данным агентства, вооружённые силы движения ХАМАС ответили на авиаудары выстрелами из зенитных установок.

ХАМАС — палестинское исламистское движение, которое держит власть в секторе Газа. Его признали террористической организацией Израиль, Канада, США, Япония и запретили в Иордании и Египте.

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