ВС США позволил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

Администрация президента США Дональда Трампа получила право отказывать в предоставлении убежища гражданам других стран, так как Верховный суд одобрил данную инициативу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
— Заявление (администрации Трампа. — Прим. Лайфа) одобрено судом, — сообщается в опубликованном постановлении.
Данное решение поддержали семь судей, в то время как их коллеги Рут Бейдер Гинзбург и Соня Сотомайор высказались против.
— Исполнительная власть в очередной раз решила разрушить установившиеся традиции в отношении беженцев, ищущих убежища от преследований, — заявила Сотомайор.
Ранее окружной суд штата Калифорния заблокировал соответствующий указ администрации главы государства, однако в вышестоящей инстанции запрет был снят.
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