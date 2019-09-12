ВС США позволил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

Ранее окружной суд штата Калифорния заблокировал соответствующий указ администрации главы государства, однако в вышестоящей инстанции запрет был снят.

Администрация президента США Дональда Трампа получила право отказывать в предоставлении убежища гражданам других стран, так как Верховный суд одобрил данную инициативу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

— Заявление (администрации Трампа. — Прим. Лайфа) одобрено судом, — сообщается в опубликованном постановлении.

Данное решение поддержали семь судей, в то время как их коллеги Рут Бейдер Гинзбург и Соня Сотомайор высказались против.

— Исполнительная власть в очередной раз решила разрушить установившиеся традиции в отношении беженцев, ищущих убежища от преследований, — заявила Сотомайор.

Ранее окружной суд штата Калифорния заблокировал соответствующий указ администрации главы государства, однако в вышестоящей инстанции запрет был снят.