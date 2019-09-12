Скворцов и Скрипочка выйдут в открытый космос раньше, чем планировалось

Россияне Скворцов и Скрипочка выйдут в открытый космос раньше, чем было задумало. Прежде выход планировался 20 ноября, но теперь его перенесли на 31 октября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Причину такого переноса, однако, не уточнили.

По плану работ, космонавты поменяют панель системы терморегуляции модуля "Заря", демонтируют научное оборудование и установят обновлённое на модулях "Звезда" и "Поиск". Они также снимут находящийся снаружи элемент корабля "Союз". Это позволит принять решение о продлении ресурса корабля на 210 суток.

Первый в этом году выход в открытый космос россияне осуществили 29 мая. В ходе него они забрали полотенце, провисевшее в открытом космосе 10 лет.

На данное время на борту Международной космической станции работает экипаж, состоящий из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано. В конце текущего месяца на МКС должны прибыть россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури.