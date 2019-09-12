У берегов Приморья задержали 250 рыбаков из КНДР за браконьерство

Пограничники задержали 250 рыбаков у берегов Приморского края за незаконный промысел кальмара. Об этом сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

— 16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в исключительной экономической зоне РФ. Все они осуществляли незаконный промысел тихоокеанского кальмара, — говорится в сообщении.

Всего пограничники насчитали более 100 шхун из КНДР в экономической зоне РФ, которые активно занимаются незаконным промыслом. В район уже направлены дополнительные корабли Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.