Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова "нецензурщиной"

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Фото © Instagram/shnurovs

Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.

Ярушин возмутился, что несмотря на то, что уже четверть века можно петь "всё что угодно", "Ленинград" создаёт лишь "нецензурщину".

Четверть века как нет социализма, можно петь всё что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину [исполнять]. Я даже обсуждать [творчество Шнурова] не буду. Для меня эстрада — это дом родной, — заявил на конференции НСН один из основателей ВИА "Ариэль".

Напомним, Валерий Ярушин — заслуженный артист РСФСР, известный по сольным песням "В краю магнолий", "Заповедные места" и другим.

Ранее Шнуров заявил, что его коллектив готов выступить на сцене после своего распада не меньше чем за 300 тысяч долларов.

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