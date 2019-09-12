Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова "нецензурщиной"

Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.

Ярушин возмутился, что несмотря на то, что уже четверть века можно петь "всё что угодно", "Ленинград" создаёт лишь "нецензурщину".

— Четверть века как нет социализма, можно петь всё что угодно. Но и ответственность у художника должна быть. Шнуров начал эту нецензурщину [исполнять]. Я даже обсуждать [творчество Шнурова] не буду. Для меня эстрада — это дом родной, — заявил на конференции НСН один из основателей ВИА "Ариэль".

Напомним, Валерий Ярушин — заслуженный артист РСФСР, известный по сольным песням "В краю магнолий", "Заповедные места" и другим.

Ранее Шнуров заявил, что его коллектив готов выступить на сцене после своего распада не меньше чем за 300 тысяч долларов.