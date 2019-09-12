Disney показал процесс превращения Джоли в Малефисенту — видео

Студия Disney в преддверии выхода второй картины о Малефисенте показала поклонникам Анджелины Джоли процесс преображения актрисы. Видео, запечатлевшее труд нескольких гримёров, опубликовали в "Инстаграме".

При этом процесс "превращения" снят наоборот — на самом деле зрителю показывают процесс снятия макияжа в обратном порядке.

Сначала актрисе заплетают косы и делают макияж, а затем — надевают рога. Финальным штрихом оказываются клыки, которые Джоли вставляет сама, перед тем как улыбнуться в камеру.

— Она вернулась во тьму, — отметили в описании к видео авторы поста, обыгрывая песню Back in black, играющую на фоне на протяжении всего видео.

Ранее представительство студии Disney в России опубликовало на своём ютуб-канале российский трейлер новой части сказки про волшебницу Малефисенту.

Лайф показывал фотографии со съёмок второй "Малефисенты", где волшебницу запечатлели в банном халате. Королеву в сиквеле сыграет Мишель Пфайффер.