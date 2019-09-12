Ракетные комплексы "Тополь" отработают вывод войск из-под удара противника

В Кировской области соединение ракетных войск стратегического назначения приступило к проверке, в ходе которой воинские части, оснащённые ракетами "Тополь", проведут командно-штабные учения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ходе учений планируется решить проблему маскировки подвижных ракетных комплексов "Тополь", вывода воинских частей и подразделений из-под удара противника, противодействия воздушному нападению и оповещения об угрозе такового. Также отрабатывается взаимодействие с различными службами: МЧС, МВД, ФСБ РФ и другими.

Для проведения учений будет задействовано порядка двух тысяч человек личного состава, а также свыше 200 единиц военной техники.

— Основная цель учения — совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в ходе подготовки и ведения боевых действий, организации и осуществления всех видов обеспечения, — заявили в Минобороны.

В данный момент ракетный полк "тополей" занимает свои полевые позиции. Передвижение техники осуществляется в тёмное время суток.