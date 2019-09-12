Трамп в качестве "жеста доброй воли" отложил повышение пошлин на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп внял просьбам властей КНР и перенёс повышение пошлин на китайские товары. Об этом американский лидер сообщил в "Твиттере".

По словам политика, к такому решению его подтолкнула просьба вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ, а также важная дата, отмечаемая в Китае в день, выбранный им ранее для изменения санкционной политики.

— По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 на 15 октября, — написал глава Белого дома.

Напомним, ранее Трамп обещал, что с 1 октября товары из КНР стоимостью 250 миллиардов долларов будут облагаться пошлинами в 30%, а не 25%, как в настоящее время.