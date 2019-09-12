Минпромторг РФ выбрал разработчика для самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) станет производителем нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 (кукурузника). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг РФ.

— Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме АО "УЗГА", — говорится в протоколе подведения итогов.

На МАКС-2019 в Жуковском главный конструктор УЗГА по самолётостроению Вадим Дёмин рассказал прессе, что на замену Ан-2 планируется разработать девятиместный одномоторный самолёт. Его максимальная взлётная масса составит 4,8 тысячи килограммов.

Также сообщалось, что внешний вид моноплана будет представлен уже в сентябре.

Ранее стало известно, что в России создадут самолёт на замену кукурузнику. Новая модель будет использована для улучшения доступности отдалённых регионов страны, а также для развития пассажирских перевозок на местных авиалиниях.