Роспотребнадзор планирует провести проверку сухих завтраков для детей

Отмечается, что ведомство намерено проверить не только ту партию, где были обнаружены токсичные вещества, но и продукцию, принадлежащую другим периодам разработки.

Руководство Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отреагировало на сообщение "Роскачества" и решило провести внеплановую проверку сухих завтраков для детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточняется, на данный момент ведомство ожидает поступления результатов анализов "Роскачества", чтобы приступить к расширенному исследованию продукции.

— При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с расширенным лабораторным исследованием образцов, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ведомство намерено проверить не только ту партию, где были обнаружены токсичные вещества, но и продукцию, принадлежащую другим периодам разработки.

Представители Роспотребнадзора объяснили, что для снятия продукции с оборота или для получения разрешения на её продажу нужно провести более масштабные исследования.

Напомним, ранее эксперты "Роскачества" обнаружили в российских магазинах токсичные сухие завтраки.