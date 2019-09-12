На Камчатке внедорожник влетел в автобусную остановку, четверо пострадали

На Камчатке Nissan X-Trail после столкновения с другим автомобилем врезался в автобусную остановку, на которой стояли люди. В результате ЧП пострадало четыре человека, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление ГИБДД УМВД России.

Отмечается, что инцидент произошёл на 50-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По предварительной информации, внедорожник столкнулся с автомобилем Suzuki Escudo, который не пропустил Nissan во время перестроения со второстепенной дороги на главную. В результате машины столкнулись, а Nissan по инерции выкинуло на остановку, где стояло три человека.

На помощь раненым бросились пассажиры автобуса, который проезжал мимо через какое-то время после аварии. Все пострадавшие сейчас госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.