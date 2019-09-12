На Камчатке внедорожник влетел в автобусную остановку, четверо пострадали

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В 10:00 на 50 км. автодороги Петропавловск-Камчатский- Мильково, пожилой водитель, управляя автомобилем «Сузуки Эскудо», выезжая из п. Зеленый, не предоставил преимущество автомобилю «Ниссан Х Трайл», который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. От удара автомобиль «Ниссан Х Трайлер» продолжил движение по инерции и совершил наезд на павильон автобусной остановки, где находились три человека. От удара автомобиля была повалена опорная стена автобусной остановки, которая придавила женщину. Пассажиры проезжающего мимо автобуса и водитель автомобиля «Сузуки» подняли упавшую плиту и благополучно извлекли женщину. По данным ГИБДД в настоящее время травмы в ДТП получили три человека. #безопасныедороги_41 #соблюдайпдд
На Камчатке Nissan X-Trail после столкновения с другим автомобилем врезался в автобусную остановку, на которой стояли люди. В результате ЧП пострадало четыре человека, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление ГИБДД УМВД России.
Отмечается, что инцидент произошёл на 50-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. По предварительной информации, внедорожник столкнулся с автомобилем Suzuki Escudo, который не пропустил Nissan во время перестроения со второстепенной дороги на главную. В результате машины столкнулись, а Nissan по инерции выкинуло на остановку, где стояло три человека.
На помощь раненым бросились пассажиры автобуса, который проезжал мимо через какое-то время после аварии. Все пострадавшие сейчас госпитализированы. Обстоятельства ЧП выясняются.
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