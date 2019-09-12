Актёр Марк Горонок рассказал о своём состоянии после серьёзного ДТП

Актёр Марк Горонок, который попал в серьёзную аварию ещё 30 августа, рассказал о своём самочувствии и выразил надежду на полное выздоровление.

— Мне наложили гипс, а потом перевезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 5 сентября мне сделали одну операцию, а 11 сентября — вторую, — рассказал артист в интервью Пятому каналу.

По его словам, удар при аварии был очень сильный и пришёлся на водительскую сторону. Несмотря на то что в его автомобиле сработали подушки безопасности, он ударился головой и потерял сознание. Горонка вместе с матерью, которая тоже в этот момент находилась в машине, госпитализировали.

Уже в больнице ему диагностировали двойной перелом руки, сильный ушиб головы, а его матери — перелом таза.

ДТП произошло 30 августа в Ленинградской области. Горонок вместе с матерью ехал в село Рождественка Гатчинского района. На одном из участков дороги в его автомобиль на полном ходу влетела "Волга". Как сообщается, предполагаемый виновник аварии травм не получил.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором запечатлён момент аварии.