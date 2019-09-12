Граждане 53 стран смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

В этот список вошли все страны Евросоюза. Электронную визу будут выдавать гражданам, заполнившим специальную форму на сайте МИД РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список из 53 стран, граждане которых смогут посетить Санкт-Петербург и область по электронной визе уже с 1 октября текущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

В этот список вошли в том числе все страны Евросоюза. Электронную визу будут выдавать гражданам, заполнившим специальную форму на сайте МИД РФ не позднее чем за четыре дня до въезда в Россию. Решение о выдаче визы принимает, соответственно, сам МИД.

Такая виза будет действовать в течение 30 календарных дней, из которых на территории РФ можно будет находиться не более восьми. Одним из преимуществ визы является то, что за неё не станут взимать консульский сбор.

Граждане государств из утверждённого списка уже могут въезжать на территорию Калининградской области, Дальневосточного федерального округа, а с 1 января 2021 года по электронной визе можно будет посещать все регионы России.

Ранее Япония упростила процесс получения виз для российских студентов.