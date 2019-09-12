Рыночная капитализация Apple преодолела $1 трлн после презентации новых iPhone

Презентация смартфонов iPhone 11-го поколения отразилась на рыночной капитализации Apple, подняв её выше отметки в один триллион долларов. Такие показатели демонстрирует электронная биржа NASDAQ.

Как уточняется, к вечеру 11 сентября капитализация компании составила один триллион десять миллиардов и 443 миллиона долларов. К моменту закрытия торгов стоимость одной акции Apple возросла до 223,6 доллара.

Ранее сообщалось, что после презентации новых продуктов Apple стоимость предыдущих моделей резко снизилась.

Напомним, 10 сентября Apple презентовала новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Модели будут стоить от 45,5, 65,5 и 72 тысяч рублей соответственно.