СМИ: Трамп может назначить Помпео на место Болтона

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить своим помощником по национальной безопасности нынешнего госсекретаря Майка Помпео. Об этом сообщает телеканал СNN.

Источники телеканала отмечают, что глава Белого дома обсуждает подобный сценарий с другими членами своей администрации. Пока что непонятно, насколько это серьёзно.

При этом Трамп рассматривает возможность того, что Помпео сможет одновременно занимать две должности.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. На этом посту он находился с марта 2018 года. В Кремле заявили, что данный вопрос является "делом американцев".