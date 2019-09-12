Центробанк отозвал лицензию у иркутского "Гринкомбанка"

Центральный банк РФ лишил лицензии иркутский "Гринкомбанк". Соответствующее заявление опубликовали на сайте финансового регулятора.
— Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 сентября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Акционерное общество "Гринкомбанк"... г. Иркутск, — отметили в пресс-службе ЦБ.
В соответствии с сообщением, акционерное общество "Гринкомбанк" лишается возможности осуществлять банковские операции с 12 сентября.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram