В Комсомольске-на-Амуре растёт число подтопленных домов

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре не повышается уже два дня. Однако число подтопленных домов растёт и уже достигло 450. Подтоплены подвалы многоэтажек и частных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Сейчас уровень Амура 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Однако, по прогнозам гидрологов, уже через два-три дня уровень воды будет снижаться. Основную опасность для жилых домов составляют грунтовые воды.

— В зону подтопления попало ещё 80 домов. Всего, по данным на вечер среды, в городе подтоплено 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, подвалы 421 многоквартирного дома, — сообщил представитель Администрации Комсомольска-на-Амуре.

На данный момент в пунктах временного размещения находится 42 человека. Водой по-прежнему залиты обширные области в городе. Вода стоит в шести подъездах многоэтажек — сейчас специалисты её откачивают. Также в течение сегодняшнего дня там положат мешки с песком, чтобы люди смогли добраться по ним до сухих мест. К откачке воды в некоторых районах подключены пожарные машины.

В администрации города добавили, что службы делают всё возможное для устранения последствий паводка.