В Сети появились фотографии новой Skoda Octavia

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Фото © Motor1.com

Отмечается, что премьеру новинки чешского бренда стоит ожидать не раньше ноября этого года.

Автомобильный портал Motor1.com опубликовал фотографии прототипа нового автомобиля Skoda Octavia, который удалось заметить на дорогах.

На кадрах можно увидеть, что автомобиль получил цельные фары, а задние теперь налазят на багажник, создавая иллюзию его большего объёма. В салоне же можно увидеть цифровую панель приборов, а также обновлённые воздуховоды.

Отмечается, что премьеру новинки чешского бренда стоит ожидать не раньше ноября этого года.

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