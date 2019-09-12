В Сети появились фотографии новой Skoda Octavia

Отмечается, что премьеру новинки чешского бренда стоит ожидать не раньше ноября этого года.

The next-gen @SKODAUK Octavia has been spied up close ahead of its debut in the coming months. https://t.co/6hKS2G2n6M — MOTOR1 (@Motor1com) 11 сентября 2019 г.

Автомобильный портал Motor1.com опубликовал фотографии прототипа нового автомобиля Skoda Octavia, который удалось заметить на дорогах.

На кадрах можно увидеть, что автомобиль получил цельные фары, а задние теперь налазят на багажник, создавая иллюзию его большего объёма. В салоне же можно увидеть цифровую панель приборов, а также обновлённые воздуховоды.

Отмечается, что премьеру новинки чешского бренда стоит ожидать не раньше ноября этого года.