Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак

На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".

Как уточняется, тамадой на мероприятии будет Игорь Верник, который приедет в компании супруги Вероники.

По предварительным данным, в праздновании бракосочетания примут участие Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с супругой, Рената Литвинова, певица Земфира, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговая) и другие близкие друзья будущих молодожёнов.

Напомним, свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября в ТЦ "Петровский пассаж" и будет стоить минимум 16 миллионов рублей. Ранее стало известно, что невеста выбрала платье израильского модельера Galia Lahav.