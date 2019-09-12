В Бурятии зенитчики произвели стрельбы из ЗРК С-300 и С-400

На полигоне Телемба в Бурятии завершились учения зенитно-ракетного полка Восточного военного округа. Военные произвели стрельбы из зенитных установок С-400 "Триумф" и С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

— Зенитчики на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням "Кабан" и "Фаворит" из зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и С-300", — сообщает пресс-служба.

Стрельбы производились в светлое время суток. Об азимуте и времени запуска мишеней зенитчикам не было известно заранее. Тем не менее цели уничтожались при кратковременном входе в зону доступности для ЗРС и нахождении там не более 40 секунд.

Также в пресс-службе сообщили, что при подготовке к стрельбам зенитчики участвовали в тренировках, где им пришлось искать, опознавать и классифицировать высотные групповые цели. Их имитировали истребители Су-30СМ и Су-35С.

На данный момент на полигоне Телемба в Бурятии происходит масштабный полевой выход войск противовоздушной обороны ВВО. Участие в нём принимают свыше четырёх тысяч человек и более 700 единиц техники.