В Биробиджане закроется аварийная школа № 9, в стене которой обнаружили трещину

В связи со сложившейся ситуацией мэр города Александр Головатый провёл встречу с родителями учащихся и педсоставом школы и ознакомил их с текущим положением дел.

Школа № 9 в Биробиджане будет закрыта из-за неудовлетворительного технического состояния, учащиеся будут распределены в другие образовательные учреждения. Соответствующее заявление сделала администрация города.

Как уточняется, ранее суд постановил провести проверку и оценить состояние здания школы. В экспертном заключении сообщили, что строение имеет высокую изношенность и данный факт может стать причиной обрушения. Отмечается, что в подвале здания до сих пор стоят грунтовые воды, напоминающие о недавних паводках в регионе.

В связи со сложившейся ситуацией мэр города Александр Головатый провёл встречу с родителями учащихся и педсоставом школы и ознакомил их с текущим положением дел.

— Однозначно, школа будет закрыта. Но мы не можем приостановить учебный процесс. Кроме того, школьники не могут длительное время обучаться дистанционно. Поэтому необходимо организовать нормальный учебный процесс и трудоустроить работников образовательного учреждения, — отметил он.

По его словам, с 16 сентября воспитанники школы должны будут вернуться к учебному процессу в других заведениях, педсостав также распределят по другим учреждениям.

Градоначальник также отметил, что ведёт переговоры с губернатором ЕАО Александром Левинталем об изменении сроков строительства новой школы, надеясь, что их получится сдвинуть на 2020 год.

Напомним, ранее стало известно, что власти выплатили пострадавшим во время паводков в регионах Сибири и Дальнего Востока более двух миллиардов рублей.