Москвичей ожидает 25 градусов тепла и переменная облачность

В Москве 12 сентября ожидается до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. По области столбики термометров поднимутся до 20–25 градусов тепла.
Ветер ожидается южный и юго-западный до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.
При этом в Московской области до 23:00 сохранится жёлтый уровень природной опасности, причиной которому является угроза пожаров.
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