В ХМАО завели дело на рыбаков, незаконно выловивших около пяти тонн рыбы

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По решению суда один из задержанных заключён под стражу, четверо других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали пятерых рыбаков, подозреваемых в незаконной добыче рыбы на путях, ведущих к местам нереста. Соответствующее заявление опубликовали на сайте регионального УМВД РФ.

Установлено, что пятеро местных жителей с помощью невода на 152-м километре реки Северной Сосьвы выловили около пяти тонн рыбы различных видов. Предварительный ущерб оценивается почти в 20 миллионов рублей, — отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, в отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по третьей части статьи о "Незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов". По решению суда один из задержанных заключён под стражу, четверо других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Имеются основания полагать, что один из задержанных может быть причастен к совершению двух аналогичных преступлений на территории региона, — подчеркнули сотрудники регионального УМВД РФ.

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