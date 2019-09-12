Школьницу из Кузбасса, которая получила ожоги в столовой, перевели из реанимации

Первоклассницу, которая получила сильные ожоги, облившись кипятком в школьной столовой в городе Междуреченске Кемеровской области, перевели из реанимации в отделение реабилитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

— Состояние всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Ребёнок, который находился в реанимации городской больницы, сейчас переведён на общую реабилитацию в клинику в Новокузнецке, — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столовой одной из школ Междуреченска первоклассники получили ожоги, опрокинув чайник-термопот. Одного ребёнка направили на амбулаторное лечение, двух доставили в отделение травматологии, а девочку с самыми тяжёлыми ожогами — 10–15% поверхности тела и конечностей — отвезли в реанимацию новокузнецкой больницы.

По факту произошедшего проводят проверки областная прокуратура, региональное СУ СК РФ, создана комиссия. Обстоятельства инцидента выясняются.

По результатам проверки, предположительно, будут приняты организационные и дисциплинарные решения. Администрация города также выделила семьям пострадавших детей материальную помощь.